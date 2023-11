Championnat d’Occitanie Full Contact, Light Contact, Point Fighting 27 chemin Lannedarré Lourdes, 2 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Championnat de ligue Occitanie de Full Contact les samedi 02 et dimanche 03 décembre 2023 au Palais des Sports François Abadie de Lourdes !

Organisé par le Boxing Full Contact Lourdais, et la Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muaythai & Disciplines Associées.

Entrée gratuite.

Restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-03

27 chemin Lannedarré LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Full Contact Occitanie League Championship on Saturday 02 and Sunday 03 December 2023 at the Palais des Sports François Abadie in Lourdes!

Organized by Boxing Full Contact Lourdais, and the Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muaythai & Disciplines Associées.

Free admission.

Catering on site.

¡Campeonato de Liga de Full Contact de Occitania el sábado 02 y el domingo 03 de diciembre de 2023 en el Palais des Sports François Abadie de Lourdes!

Organizado por Boxing Full Contact Lourdais y la Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muaythai & Disciplines Associées.

Entrada gratuita.

Catering in situ.

Liga-Meisterschaft Okzitanien im Vollkontakt am Samstag, den 02. und Sonntag, den 03. Dezember 2023 im Palais des Sports François Abadie in Lourdes!

Organisiert vom Boxing Full Contact Lourdais, und der Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muaythai & Disciplines Associées.

Freier Eintritt.

Verpflegung vor Ort.

