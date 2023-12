Le Marché de Noël du domaine des 3B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres, 9 décembre 2023 09:00, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le domaine des 3B fait son marché de Noël ! 35 exposants, producteurs bio et créateurs locaux, vous attendent au domaine des 3B..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

27 Chemin du Mas d’amphoux Le domaine des 3 B

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Domaine des 3B holds its Christmas market! 35 exhibitors, organic producers and local designers, await you at the Domaine des 3B.

¡El mercado de Navidad del Domaine des 3B! 35 expositores, productores ecológicos y diseñadores locales, le esperan en el Domaine des 3B.

Die Domaine des 3B veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt! 35 Aussteller, Bio-Produzenten und lokale Designer, erwarten Sie im Domaine des 3B.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme d’Istres