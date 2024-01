EXPOSITION RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE DE CLAIRE SAUVAGET AU LYCÉE MARTIN MALVY 27 Chemin de la Reye Cazères, vendredi 12 janvier 2024.

Cazères Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 11:00:00

fin : 2024-03-15

PAHLM et le Lycée Martin Malvy ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition/restitution de Claire Sauvaget.

L’exposition « La source » rassemble, dans le grand hall du lycée, une installation composée d’un ensemble de pièces en céramique réalisées par l’artiste avec la collaboration des élèves de la section céramique, des travaux d’élèves réalisés en atelier avec l’artiste et les expérimentations de l’option arts plastiques du Lycée.

Un engouement particulier pour les propositions de Claire Sauvaget, une résidence rallongée de 2 semaines au sein du Lycée et un investissement remarquable des enseignants et des élèves de la section professionnelle : 1ère année Brevet Métier d’Art, 1ère et 2nd année CAP Tournage, Greta Tournage, 2nde et Terminale option Arts plastiques.

27 Chemin de la Reye LYCÉE POLYVALENT MARTIN MALVY

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2024-01-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE