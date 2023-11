FESTIVAL DE CINÉMA FECRECCAS 27 Boulevard Sarrail Montpellier, 8 décembre 2023, Montpellier.

Ne manquez pas le Festival de cinéma FECRECCAS du 08 au 10 décembre 2023 à la salle Rabelais !.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

27 Boulevard Sarrail

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the FECRECCAS Film Festival from December 08 to 10, 2023 at the Salle Rabelais!

¡No se pierda el Festival de Cine FECRECCAS del 08 al 10 de diciembre de 2023 en la Salle Rabelais!

Verpassen Sie nicht das Filmfestival FECRECCAS vom 08. bis 10. Dezember 2023 in der Salle Rabelais!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT MONTPELLIER