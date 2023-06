Masterclass : L’harmonica, des positions à l’improvisation 27, boulevard Maurice Clerc Valence, 18 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Masterclass avec Greg Zlap.

Des musicien·ne·s reconnu·e·s nationalement ou internationalement viennent partager leur savoir et leur expérience, lors de sessions à destination des amateur·trice·s.

2023-10-18 à 16:00:00 ; fin : 2023-10-18 18:00:00. EUR.

27, boulevard Maurice Clerc Le comptoir général

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Masterclass with Greg Zlap.

Nationally and internationally renowned musicians share their knowledge and experience in sessions for amateurs

Masterclass con Greg Zlap.

Músicos de renombre nacional e internacional comparten sus conocimientos y experiencia en sesiones dirigidas a músicos aficionados

Masterclass mit Greg Zlap.

National und international anerkannte Musikerinnen und Musiker teilen ihr Wissen und ihre Erfahrung in Kursen für Amateure

