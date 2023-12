Soirées Jam Blues 27 boulevard Maurice Clerc Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Ces soirées jam blues animées par l'harmoniciste Jean-Marc Henaux sont désormais une institution des soirées Valentinoises ! Apportez vos instruments, mais aussi vos cordes vocales ! La batterie ainsi que les amplis guitare et basse seront sur place..

27 boulevard Maurice Clerc Le Comptoir Général

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

