Forum du Patrimoine : Participer, c’est essentiel ! 27 Boulevard de Strasbourg Alençon, 25 mai 2024, Alençon.

Alençon,Orne

La participation des citoyens à la constitution, à la restauration et à la valorisation du patrimoine peut prendre des formes variées : bénévolat, chantier participatif, collecte de dons, interactivité numérique,

etc.

La 5° édition du Forum du patrimoine revient sur les expériences variées des Ornaises et Ornais qui ont pris part, d’une manière ou d’une autre, à l’enrichissement et à la protection du patrimoine au sens large (écrit, bâti, rural, artistique, historique, etc.)..

2024-05-25 08:30:00 fin : 2024-05-25 17:30:00. .

27 Boulevard de Strasbourg

Alençon 61000 Orne Normandie



Citizen participation in the creation, restoration and enhancement of heritage can take a variety of forms: volunteering, participatory workcamps, collecting donations, digital interactivity,

etc.

The 5th edition of the Heritage Forum looks back at the varied experiences of Ornais people who have taken part, in one way or another, in enriching and protecting heritage in the broadest sense (written, built, rural, artistic, historical, etc.).

La implicación de los ciudadanos en la creación, restauración y valorización de nuestro patrimonio puede adoptar formas muy diversas: voluntariado, obras participativas, recogida de donativos, interactividad digital

etc.

La 5ª edición del Foro del Patrimonio recoge las variadas experiencias de los habitantes de Orne que han participado, de una forma u otra, en el enriquecimiento y la protección del patrimonio en su sentido más amplio (escrito, construido, rural, artístico, histórico, etc.).

Die Beteiligung der Bürger an der Errichtung, Restaurierung und Aufwertung des Kulturerbes kann verschiedene Formen annehmen: ehrenamtliche Arbeit, partizipative Baustellen, Sammeln von Spenden, digitale Interaktivität,

etc.

Die fünfte Ausgabe des Forums des Kulturerbes stellt die vielfältigen Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger des Departements Ornais vor, die sich auf die eine oder andere Weise an der Bereicherung und dem Schutz des Kulturerbes im weitesten Sinne (Schriftgut, Gebäude, ländliche Gebiete, Kunst, Geschichte usw.) beteiligt haben.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme