Lueurs de Noël 27 Boulevard de Strasbourg Alençon, 3 décembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Le Département programme, à l’occasion des fêtes de fin d’année 2023, une illumination de la Cour d’Honneur et un mapping sur la façade du bâtiment Lyautey, à l’Hôtel du Département, à Alençon..

Vendredi 2023-12-13 18:00:00 fin : 2023-12-13 21:00:00. .

27 Boulevard de Strasbourg Hôtel du Département

Alençon 61000 Orne Normandie



For the 2023 festive season, the Département is planning to illuminate the Cour d?Honneur and map the façade of the Lyautey building at the Hôtel du Département in Alençon.

Para las fiestas de 2023, el Departamento tiene previsto iluminar el Cour d’Honneur y cartografiar la fachada del edificio Lyautey del Hôtel du Département de Alençon.

Das Département plant für die Weihnachtsfeiertage 2023 eine Beleuchtung des Ehrenhofs und ein Mapping der Fassade des Lyautey-Gebäudes am Hôtel du Département in Alençon.

Mise à jour le 2023-12-01 par Orne Tourisme