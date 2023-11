Loup-garou géant de Noël 27 Boulevard De la republique Istres, 3 janvier 2024, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Pour Noël, les redoutables MagieMorts se sont invités à la fête de Poule-au-lard, la prestigieuse école de sorcellerie, en se faisant passer pour des élèves.. Familles

2024-01-03 16:00:00 fin : 2024-01-03 19:30:00. .

27 Boulevard De la republique Maison du Patrimoine et des Traditions

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For Christmas, the dreaded MagieMorts have invited themselves to the party at Hogsmeade, the prestigious school of witchcraft and wizardry, posing as students.

Estas Navidades, los temidos MagieMorts se han autoinvitado a la fiesta de Hogsmeade, la prestigiosa escuela de magia y hechicería, haciéndose pasar por alumnos.

Zu Weihnachten haben sich die gefürchteten MagieMorts als Schüler der angesehenen Hexenschule Henne-Hof eingeladen.

