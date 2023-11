Expo-Marché du club broderie 27 Boulevard De la republique Istres, 19 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le Club Broderie expose u 19 au 26 novembre, au rez de chaussée de la maison des traditions, ses réalisations de l’année..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

27 Boulevard De la republique Maison du Patrimoine et des Traditions

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Embroidery Club is exhibiting the year’s creations from November 19 to 26 on the ground floor of the Maison des Traditions.

Del 19 al 26 de noviembre, el Club del Bordado expondrá sus trabajos del año en la planta baja de la Maison des Traditions.

Der Stickereiklub stellt vom 19. bis 26. November im Erdgeschoss des Hauses der Traditionen seine diesjährigen Arbeiten aus.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme d’Istres