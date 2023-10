Nuit du Droit – Droit et science : associés ou adversaires ? 27 Boulevard de la Corderie Limoges, 4 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Soirée de conférences-débats animée par Madame Isabelle BIZE, sur le thème :

Droit et science : associés ou adversaires ?

17h00 : Accueil.

♦ 17h30-17h45 : Ouverture officielle par Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – Retransmission.

♦ 18h00-18h20 : « Big Brother against the law ».

♦ 18h30-18h45 : Droit et Science au service de qui ?

♦ 19h00-20h00 : Meurtre en salle d’assemblée « Quand la Science mène l’enquête » : reconstitution d’une scène de crime.

20h15-20h45 : L’assassin philanthrope ou quand les animaux sont dénaturés. Adaptation libre des textes de Vercors par les élèves du Lycée Paul Eluard (Saint-Junien).

♦ 20h45- 21h30 : Intermède.

♦ 21h30- 22h30 : « Déchiffrer l’Intelligence Artificielle : de ses applications pratiques aux défis juridiques » (générateur du titre : ChatGPT).

22h45 : Clôture..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 22:45:00. EUR.

27 Boulevard de la Corderie Maison de la Région

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An evening of lectures and debates led by Isabelle BIZE, on the theme:

Law and science: partners or adversaries?

5:00 pm: Welcome.

? 17h30-17h45: Official opening by Alain ROUSSET, President of the Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ? Webcast.

? 18h00-18h20 : » Big Brother against the law « .

? 18:30-18:45: Law and science in the service of whom?

? 7:00-8:00 pm: Murder in the assembly hall « When science leads the investigation »: reconstruction of a crime scene.

8.15pm-8.45pm: L?assassin philanthrope or when animals are denatured. Free adaptation of Vercors? texts by students from Lycée Paul Eluard (Saint-Junien).

? 8:45pm-9:30pm: Interlude.

? 21h30- 22h30: « Deciphering Artificial Intelligence: from practical applications to legal challenges » (title generator: ChatGPT).

22h45: Closing.

Una velada de conferencias y debates dirigida por Isabelle BIZE, sobre el tema :

Derecho y ciencia: ¿socios o adversarios?

17.00 h: Bienvenida.

? 17h30-17h45: Inauguración oficial a cargo de Alain ROUSSET, Presidente del Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ? Retransmisión por Internet.

? 18h00-18h20: « El Gran Hermano contra la ley ».

? 18:30-18:45: El Derecho y la Ciencia, ¿al servicio de quién?

? 19:00-20:00: Asesinato en el salón de actos: « Cuando la ciencia dirige la investigación »: reconstrucción de la escena de un crimen.

20:15-20:45: L’assassin philanthrope o cuando los animales se desnaturalizan. Adaptación libre de textos de Vercors por alumnos del Liceo Paul Eluard (Saint-Junien).

? 20.45-21.30 h: Interludio.

? 21.30-22.30: « Descifrar la inteligencia artificial: de las aplicaciones prácticas a los desafíos jurídicos » (generador de títulos: ChatGPT).

22:45: Sesión de clausura.

Vortrags- und Diskussionsabend, geleitet von Frau Isabelle BIZE, zum Thema :

Recht und Wissenschaft: Partner oder Gegner?

17.00 Uhr: Begrüßung.

? 17.30-17.45 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Alain ROUSSET, Präsident des Regionalrats von Nouvelle-Aquitaine ? Übertragung.

? 18.00-18.20 Uhr: « Big Brother against the law » (Big Brother gegen das Gesetz).

? 18.30-18.45 Uhr: Recht und Wissenschaft im Dienste von wem?

? 19.00-20.00 Uhr: Mord im Plenarsaal « Wenn die Wissenschaft ermittelt »: Nachstellung eines Tatorts.

20.15-20.45 Uhr: Der philanthropische Mörder oder wenn Tiere denaturiert werden. Freie Adaptation der Texte von Vercors durch die Schüler des Lycée Paul Eluard (Saint-Junien).

? 20.45- 21.30 Uhr: Intermezzo.

? 21.30- 22.30 Uhr: « Künstliche Intelligenz entschlüsseln: von ihren praktischen Anwendungen bis zu den rechtlichen Herausforderungen » (Titelgenerator: ChatGPT).

22.45 Uhr: Abschluss.

