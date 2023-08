Journée du patrimoine 2023 – De l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ». 27 Boulevard de la Corderie Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition et conférence à la maison de Région, « de l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ».

Propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, le bâtiment de l’ancienne imprimerie Plainemaison conçu en 1893 par l’architecte Alfred Rouchaud va accueillir le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) et l’Artothèque de Nouvelle-Aquitaine.

Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce site, à la maison de la Région

Entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

27 Boulevard de la Corderie Maison de la Région

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and conference at the Maison de Région, « de l?imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ».

Owned by the Région Nouvelle-Aquitaine, the former Plainemaison printing works, designed in 1893 by architect Alfred Rouchaud, will house the Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) and the Artothèque de Nouvelle-Aquitaine.

Come and discover the history and architecture of this site, at the Maison de la Région

Free admission.

Exposición y conferencia en la Maison de Région, « de la imprenta Plainemaison a la Frac-Artothèque ».

Propiedad de la Région Nouvelle-Aquitaine, la antigua imprenta Plainemaison, diseñada en 1893 por el arquitecto Alfred Rouchaud, albergará el Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) y la Artothèque de Nouvelle-Aquitaine.

Venga a descubrir la historia y la arquitectura de este lugar en la Maison de la Région

La entrada es gratuita.

Ausstellung und Konferenz im Maison de Région, « de l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ».

Das Gebäude der ehemaligen Druckerei Plainemaison, das sich im Besitz der Region Nouvelle-Aquitaine befindet und 1893 vom Architekten Alfred Rouchaud entworfen wurde, wird den Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) und die Artothèque de Nouvelle-Aquitaine beherbergen.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte und die Architektur dieses Ortes im Haus der Region

Eintritt frei.

