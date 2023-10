ATELIER SCRAP’ADO-ENFANT 27 bis Rue de la Nicolière Mareuil-sur-Lay-Dissais, 23 octobre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

Atelier scrapbooking pour des adolescents et des enfants à partir de 8 ans.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . .

27 bis Rue de la Nicolière L’atelier Enchanté

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



Scrapbooking workshop for teenagers and children aged 8 and over

Taller de scrapbooking para adolescentes y niños a partir de 8 años

Scrapbooking-Workshop für Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren

