Lectures en liberté 27 Avenue Gaston Fébus Bordes, 28 juin 2023, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’évènement Partir en Livre et de sa programmation estivale Culture en Chemin, la Communauté de communes du Pays de Nay propose des lectures de textes choisis par les bibliothèques du Pays de Nay, accompagnées d’intermèdes musicaux par le groupe Turn Around et suivies d’un goûter partagé.

Venez échanger sur vos coups de cœur lectures sur le thème de la liberté et partagez vos spécialités culinaires !

Repli sous les halles du marché en cas de pluie..

27 Avenue Gaston Fébus Espace vert du centre de loisirs

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Partir en Livre event and its Culture en Chemin summer program, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering readings of texts chosen by the libraries of the Pays de Nay, accompanied by musical interludes by the group Turn Around and followed by a shared snack.

Come and discuss your favorite readings on the theme of freedom, and share your culinary specialities!

Fallback to the market halls in case of rain.

En el marco de la manifestación Partir en Livre y de su programa de verano Culture en Chemin, la Communauté de communes du Pays de Nay propone lecturas de textos elegidos por las bibliotecas del Pays de Nay, acompañadas de interludios musicales del grupo Turn Around y seguidas de una merienda compartida.

Venga a compartir sus lecturas favoritas sobre el tema de la libertad y sus especialidades culinarias

Retírese a las salas del mercado en caso de lluvia.

Im Rahmen der Veranstaltung Partir en Livre und des Sommerprogramms Culture en Chemin (Kultur auf dem Weg) bietet die Communauté de communes du Pays de Nay Lesungen von Texten an, die von den Bibliotheken des Pays de Nay ausgewählt wurden, begleitet von musikalischen Einlagen der Gruppe Turn Around und gefolgt von einem gemeinsamen Imbiss.

Tauschen Sie sich über Ihre Lieblingslektüre zum Thema Freiheit aus und teilen Sie Ihre kulinarischen Spezialitäten!

Bei Regen in die Markthalle ausweichen.

