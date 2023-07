Concerts à la cabane 27 Avenue du Pont Cadillac-sur-Garonne, 14 juillet 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Annexe de L’entrée du jardin, la Cabane vous accueille en toute simplicité avec les tapas du chef. La saison est animée par des concerts le vendredi soir !

14 Juillet : DJ Tom One

21 Juillet : Groupe Garonne

28 Juillet : DJ Jérôme.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:30:00. .

27 Avenue du Pont Restaurant Entrée Jardin

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An extension of L’entrée du jardin, La Cabane offers a simple welcome, with tapas prepared by the chef. The season is enlivened by concerts on Friday evenings!

july 14: DJ Tom One

july 21: Groupe Garonne

july 28: DJ Jérôme

Prolongación de L’entrée du jardin, La Cabane ofrece una acogida sencilla con las tapas del chef. La temporada se anima con conciertos los viernes por la noche

14 de julio: DJ Tom One

21 de julio: Groupe Garonne

28 de julio: DJ Jérôme

Als Nebengebäude von L’entrée du jardin empfängt Sie La Cabane ganz einfach mit den Tapas des Küchenchefs. Die Saison wird durch Konzerte am Freitagabend belebt!

14. Juli: DJ Tom One

21. Juli: Gruppe Garonne

28. Juli: DJ Jérôme

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Cadillac-Podensac