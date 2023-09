Nos noisettes de Baleyssagues – Saveurs d’octobre 27 avenue des Pétrels 44500 La baule La baule, 7 octobre 2023, La baule.

Nos noisettes de Baleyssagues – Saveurs d’octobre Samedi 7 octobre, 10h30, 14h30 27 avenue des Pétrels 44500 La baule

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, la chocolaterie Yves Thuriès vous propose un atelier signature autour des noisettes de Baleyssagues.

L’atelier :

En cette période automnale, nous vous invitons à découvrir notre signature récoltant et nous vous proposerons également une dégustation de nos spécialités à la noisette.

Notre noisette au naturel dévoile des notes végétales et boisées toute en rondeur et délicatesse.

Riche en magnésium, en vitamine E, en vitamine B9, et en minéraux, elle possède des propriétés antioxydantes bénéfiques pour l’organisme.

Une fois torréfiée, toutes ses notes se renforcent et laissent apparaître une note délicate de caramélisation.

Croquante et grillée à point, la noisette une fois dans les mains des chocolatiers participe à l’élaboration de notre praliné maison au cacao de San Fernando.

Pour mettre en valeur ces qualités gustatives, nous travaillons en recherche et développement sur des recettes dont l’équilibre respecte son caractère authenticité et son origine.

Plus d’informations au 09 83 90 69 97.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

27 avenue des Pétrels 44500 La baule 27 avenue des Pétrels 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 90 69 97 »}, {« type »: « email », « value »: « labaule-petrels@yvesthuries.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://yvesthuries.com/chocolatier/la-baule-boutique-98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/nos-noisettes-de-baleyssagues-saveurs-d-octobre-la-baule.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/les-saveurs-d-octobre.html »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/programme-animations-saveurs-d-octobre.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

LOISIRS Y|CHOCOLATIERYVESTHURIES|NOISETTESDEBALEYSSAGUES