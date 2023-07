Visite guidée Condé-sur-Noireau : la reconstruction 1944-1963 27 avenue de Verdun Condé-en-Normandie, 19 août 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une visite guidée sur le thème la reconstruction de Condé sur Noireau le samedi 19 aout à 14h30.

Condé-sur-Noireau, petite cité industrielle du Calvados, fut bombardée les 6 et 7 juin 1944 par l’aviation alliée.

Déclarée sinistrée en 1945, la ville se dote d’un nouveau plan d’urbanisme et renait de ses cendres entre 1944 et 1963. Départ de l’office de tourisme. Réservation obligatoire..

2023-08-19 14:30:00 fin : 2023-08-19 . .

27 avenue de Verdun

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The Pays de Vire tourist office is offering a guided tour of the reconstruction of Condé-sur-Noireau on Saturday August 19 at 2.30pm.

Condé-sur-Noireau, a small industrial town in the Calvados region, was bombed by Allied aircraft on June 6 and 7, 1944.

Declared a disaster area in 1945, the town drew up a new urban plan and rose from the ashes between 1944 and 1963. Departure from the tourist office. Reservations required.

La Oficina de Turismo del País de Vire propone una visita guiada a la reconstrucción de Condé-sur-Noireau el sábado 19 de agosto a las 14.30 horas.

Condé-sur-Noireau, pequeña ciudad industrial de Calvados, fue bombardeada por la aviación aliada los días 6 y 7 de junio de 1944.

Declarada zona catastrófica en 1945, la ciudad adoptó un nuevo plan urbanístico y resurgió de sus cenizas entre 1944 y 1963. Salida desde la oficina de turismo. Imprescindible reservar.

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Vire bietet Ihnen am Samstag, den 19. August um 14:30 Uhr eine Führung zum Thema Wiederaufbau von Condé sur Noireau an.

Condé-sur-Noireau, eine kleine Industriestadt im Département Calvados, wurde am 6. und 7. Juni 1944 von der alliierten Luftwaffe bombardiert.

Die Stadt wurde 1945 zum Katastrophengebiet erklärt, erhielt einen neuen Städtebauplan und stieg zwischen 1944 und 1963 aus der Asche auf. Abfahrt vom Tourismusbüro. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche