Visite guidée Condé-sur-Noireau : le quartier Saint Martin 27 avenue de Verdun Condé-en-Normandie, 10 août 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une visite guidée du quartier Saint Martin de Condé-sur-Noireau le jeudi 10 aout à 14h30.

La ville de Condé-sur-Noireau, petite cité industrielle du Calvados, fut bombardée en juin 1944. Le quartier St Martin fut relativement épargné et conserve aujourd’hui un

patrimoine plus ancien que vous découvrirez lors de cette visite. Départ de l’office de tourisme. Réservation obligatoire..

2023-08-10 14:30:00 fin : 2023-08-10 . .

27 avenue de Verdun

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The Pays de Vire tourist office is offering a guided tour of the Saint Martin district of Condé-sur-Noireau on Thursday August 10 at 2.30pm.

Condé-sur-Noireau, a small industrial town in the Calvados region, was bombed in June 1944. The St Martin district was relatively unscathed, and has preserved its older

that you’ll discover on this tour. Departure from the tourist office. Booking essential.

La Oficina de Turismo del País de Vire propone una visita guiada al barrio Saint Martin de Condé-sur-Noireau el jueves 10 de agosto a las 14.30 horas.

Condé-sur-Noireau, pequeña ciudad industrial de Calvados, fue bombardeada en junio de 1944. El barrio de St Martin salió relativamente indemne y ha conservado su patrimonio más antiguo

que descubrirá en esta visita. Salida desde la oficina de turismo. Imprescindible reservar.

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Vire bietet Ihnen am Donnerstag, den 10. August um 14.30 Uhr eine Führung durch das Viertel Saint Martin in Condé-sur-Noireau an.

Die Stadt Condé-sur-Noireau, eine kleine Industriestadt im Calvados, wurde im Juni 1944 bombardiert. Der Stadtteil St Martin blieb relativ verschont und bewahrt heute ein

das Viertel verfügt über ein älteres Kulturerbe, das Sie bei diesem Rundgang kennenlernen werden. Abfahrt vom Fremdenverkehrsamt. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche