Elisabeth Vigée Le Brun 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence, 20 janvier 2024 10:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Anastasia Chopplet à La Mareschale, sur Elisabeth Vigée Le Brun..

2024-01-20 10:00:00 fin : 2024-01-20 . .

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference on Elisabeth Vigée Le Brun by Anastasia Chopplet at La Mareschale.

Anastasia Chopplet imparte una conferencia sobre Elisabeth Vigée Le Brun en La Mareschale.

Von Anastasia Chopplet moderierter Vortrag in La Mareschale über Elisabeth Vigée Le Brun.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence