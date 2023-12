Destins – Les Ladies Improvisent 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence, 13 janvier 2024 16:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

3 personnages – 3 destins croisés -1 histoire totalement improvisée. Façonnez leur vie dans l’ordre qui vous plaît. Devenez les maîtres du destin de trois personnages féminins et elles improvisent le reste !.

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



3 characters – 3 intersecting destinies -1 totally improvised story. Shape their lives in any order you like. Become the masters of the destiny of three female characters, and they improvise the rest!

3 personajes – 3 destinos que se cruzan -1 historia totalmente improvisada. Moldea sus vidas en el orden que quieras. Conviértete en el dueño del destino de tres personajes femeninos y ¡ellos improvisan el resto!

3 Personen – 3 gekreuzte Schicksale -1 völlig improvisierte Geschichte. Gestalten Sie ihr Leben in der Reihenfolge, die Ihnen gefällt. Werden Sie zum Herrscher über das Schicksal von drei weiblichen Charakteren und sie improvisieren den Rest!

