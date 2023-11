Danse à livre ouvert 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Deux danseurs et une narratrice danseuse proposent un spectacle qui mêle danse, musique et livres dans un voyage chorégraphique poétique et ludique pour les petits et les grands.. Enfants

2023-12-06 15:30:00 fin : 2023-12-06 . .

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two dancers and a dancing narrator combine dance, music and books in a poetic, playful choreographic journey for young and old alike.

Dos bailarines y un narrador danzante combinan danza, música y libros en un viaje coreográfico poético y lúdico para grandes y pequeños.

Zwei Tänzer und eine tanzende Erzählerin präsentieren ein Schauspiel, das Tanz, Musik und Bücher zu einer poetischen und spielerischen choreografischen Reise für Groß und Klein verbindet.

