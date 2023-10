Frontières de sel 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Frontières de Sel… Borders of Salt… Une soirée d’évasion poétique avec un florilège choisi de chansons d’Amour et de Rébellion venues d’Irlande et des Pays Celtiques..

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 . .

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Borders of Salt… Borders of Salt… An evening of poetic escapism, with a selection of songs of love and rebellion from Ireland and the Celtic countries.

Fronteras de sal… Fronteras de sal… Una velada de evasión poética con una selección de canciones de amor y rebeldía de Irlanda y los países celtas.

Grenzen des Salzes … Borders of Salt … Ein Abend der poetischen Flucht mit einer ausgewählten Auswahl an Liedern von Liebe und Rebellion aus Irland und den keltischen Ländern.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence