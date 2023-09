Diarii di Donne 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Des femmes, au jour le jour, chantent leurs désirs, leurs rêves, leurs espoirs souvent déçus, leurs amours mais aussi leurs révoltes..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Women, day by day, sing of their desires, their dreams, their often disappointed hopes, their loves but also their revolts.

Día tras día, estas mujeres cantan sus deseos, sus sueños, sus esperanzas a menudo frustradas, sus amores, pero también sus rebeliones.

Frauen singen Tag für Tag von ihren Wünschen, Träumen, oft enttäuschten Hoffnungen, ihrer Liebe, aber auch von ihrer Revolte.

