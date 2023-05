Fête de La Mareschale 27 Avenue De Tübingen, 24 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En famille, entre amis, seuls ou accompagnés, pour cette fin de saison artistique et culturelle à La Mareschale !.

2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

27 Avenue De Tübingen Encagnane

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With family, friends, alone or accompanied, for the end of the artistic and cultural season at La Mareschale!

En familia, entre amigos, solo o acompañado, ¡para el final de la temporada artística y cultural en La Mareschale!

Mit der Familie, mit Freunden, allein oder in Begleitung, zu diesem Ende der Kunst- und Kultursaison in La Mareschale!

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence