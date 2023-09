Les petits débrouillards 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel, 13 octobre 2023, Espaly-Saint-Marcel.

Espaly-Saint-Marcel,Haute-Loire

Venez vous initier aux lois de la physique et jouer avec les sciences ! Grâce à un atelier ludique sur les illusions d’optique, les couleurs et les mystères des miroirs.

25 places disponibles

inscriptions: 04.71.07.94.60.

ou mediatheque@espaly.fr.

2023-10-13 17:00:00 fin : 2023-10-13 18:30:00. .

27 Avenue de la Mairie Espace Charles VII

Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Learn about the laws of physics and play with science! A fun workshop on optical illusions, colors and the mysteries of mirrors.

25 places available

registration: 04.71.07.94.60.

or mediatheque@espaly.fr

¡Ven a conocer las leyes de la física y a jugar con la ciencia! Participa en un divertido taller sobre ilusiones ópticas, colores y los misterios de los espejos.

25 plazas disponibles

inscripción: 04.71.07.94.60.

o mediatheque@espaly.fr

Lernen Sie die Gesetze der Physik kennen und spielen Sie mit der Wissenschaft! In einem spielerischen Workshop geht es um optische Täuschungen, Farben und die Geheimnisse von Spiegeln.

25 Plätze verfügbar

anmeldungen: 04.71.07.94.60.

oder mediatheque@espaly.fr

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay