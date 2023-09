Exposition «Raconte-moi ta lumière» 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel, 13 octobre 2023, Espaly-Saint-Marcel.

Espaly-Saint-Marcel,Haute-Loire

Ouverte à tous·tes, cette exposition sera agrémentée de nombreux ouvrages sur le thème de la lumière. Une collection unique mise à disposition par la Médiathèque Départementale de Haute-Loire.

2023-10-13 fin : 2023-11-13 . .

27 Avenue de la Mairie Espace Charles VII

Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Open to all, this exhibition will feature a number of books on the theme of light. A unique collection made available by the Médiathèque Départementale de Haute-Loire

La exposición, abierta a todos, presentará varios libros sobre el tema de la luz. Una colección única puesta a disposición por la Médiathèque Départementale de Haute-Loire

Die Ausstellung ist für alle zugänglich und wird von zahlreichen Büchern zum Thema Licht begleitet. Eine einzigartige Sammlung, die von der Médiathèque Départementale de Haute-Loire zur Verfügung gestellt wird

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay