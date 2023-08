Portes Ouvertes et Inscriptions à l’École de Musique 27 Avenue de la Libération Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Portes Ouvertes et Inscriptions à l’École de Musique 27 Avenue de la Libération Arès, 4 septembre 2023, Arès. Arès,Gironde L’école de musique ouvre ses portes pour vous présenter les cours individuels et les pratiques collectives. Tout public – Gratuit.

2023-09-04 fin : 2023-09-07 19:00:00. .

27 Avenue de la Libération

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The music school opens its doors to present individual and group lessons. All public – Free La escuela de música abre sus puertas para ofrecer clases individuales y en grupo. Todos los públicos – Gratuito Die Musikschule öffnet ihre Türen, um Ihnen den Einzelunterricht und die Gruppenpraxis vorzustellen. Für alle – Kostenlos

