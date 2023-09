Lez’Arts Cabaret 27 Avenue de la Bastide Eymet, 19 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Vous transporter… c’est l’objectif de la compagnie Lez’Arts Cabaret.

Le temps d’un rêve ou d’une soirée, laissez nos danseurs, chanteurs, comédiens vous faire découvrir un univers merveilleux et unique.

La compagnie tire son énergie de ses artistes. Amateurs passionnés, ils travaillent dur pour vous offrir une performance digne des pros. Alors forcément cela crée des liens, et cette complicité rend le spectacle des plus chaleureux.

Le cabaret c’est aussi les costumes : dentelles, strass, plumes et paillettes, tout y est. Confectionnés avec amour et minutie par nos couturières, nos « petites mains » comme nous les appelons affectueusement, leur seul but e de vous éblouir..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

27 Avenue de la Bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Transport you… that’s the aim of the Lez’Arts Cabaret company.

For a dream or an evening, let our dancers, singers and actors introduce you to a unique and wonderful world.

The company draws its energy from its artists. Passionate amateurs, they work hard to give you a performance worthy of the pros. It’s a bonding experience, and one that makes for a warm and inviting show.

Cabaret is also about costumes: lace, rhinestones, feathers and sequins, it’s all there. Made with love and care by our seamstresses, our « little hands » as we affectionately call them, their sole aim is to dazzle you.

Transportarle… ése es el objetivo de la compañía Lez’Arts Cabaret.

Durante un sueño o una velada, déjese llevar por nuestros bailarines, cantantes y actores en un viaje maravilloso y único.

La compañía extrae su energía de sus artistas. Aficionados apasionados, trabajan duro para ofrecerle un espectáculo digno de los profesionales. Así se crea un vínculo, y esta complicidad hace que el espectáculo sea muy cálido.

El cabaret también es cuestión de vestuario: encajes, pedrería, plumas y lentejuelas, todo está ahí. Confeccionados con amor y atención al detalle por nuestras costureras, nuestras « manitas » como las llamamos cariñosamente, su único objetivo es deslumbrarle.

Sie zu transportieren… das ist das Ziel der Kompanie Lez’Arts Cabaret.

Lassen Sie sich von unseren Tänzern, Sängern und Schauspielern für einen Traum oder einen Abend in eine wunderbare und einzigartige Welt entführen.

Die Kompanie bezieht ihre Energie aus ihren Künstlern. Sie sind leidenschaftliche Amateure und arbeiten hart, um Ihnen eine Leistung zu bieten, die den Profis würdig ist. Das schafft zwangsläufig Verbindungen, und diese Komplizenschaft macht die Aufführung zu einer sehr herzlichen Angelegenheit.

Zum Kabarett gehören auch die Kostüme: Spitze, Strass, Federn und Pailletten, alles ist dabei. Sie werden von unseren Schneiderinnen, unseren « kleinen Händen », wie wir sie liebevoll nennen, mit Liebe und Sorgfalt angefertigt und haben nur ein Ziel: Sie zu verblüffen.

