Concours jeunes photographes : Quelques secondes d’éternité 27 Avenue de la Bastide, 6 avril 2023, Eymet.

L’association ACFAA et la Mairie d’Eymet proposent un concours sur le thème : « Quelques Secondes d’Eternité »

Si vous l’avez photographié et que vous avez capturé l’instant, vous devriez participer à notre concours ! Le moyen utilisé pour capturer l’image n’a pas d’importance – il peut s’agir de votre téléphone portable ou d’un appareil photo reflex numérique coûteux. Le concours est divisé en deux catégories : l’une pour les élèves de moins de 13 ans et l’autre pour les élèves de 14 à 17 ans. Les concurrents âgés de moins de 14 ans devront obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur pour participer. Les gagnants verront leurs images incluses dans la prochaine exposition « Quelques secondes d’éternité d’éternité », qui présentera le travail du photographe Robert Munoz. Les images seront exposées dans le parc du château d’Eymet, en grand format..

2023-04-06 à ; fin : 2023-05-31 . .

27 Avenue de la Bastide

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ACFAA association and the Eymet town hall propose a contest on the theme: « Quelques Secours d?Eternité »

If you have photographed it and captured the moment, you should participate in our contest! It doesn’t matter how you captured the image – it can be your cell phone or an expensive DSLR camera. The contest is divided into two categories: one for students under the age of 13 and one for students between the ages of 14 and 17. Contestants under the age of 14 will need permission from a parent or guardian to enter. Winners will have their images included in the upcoming exhibition « A Few Seconds of Eternity of Eternity, » which will feature the work of photographer Robert Munoz. The images will be displayed in the park of the castle of Eymet, in large format.

La asociación ACFAA y el Ayuntamiento de Eymet proponen un concurso sobre el tema: « Quelques Secours d’Eternité » (Unos segundos de eternidad)

Si lo ha fotografiado y ha captado el momento, ¡participe en nuestro concurso! No importa cómo hayas capturado la imagen: puede ser con tu teléfono móvil o con una costosa cámara DSLR. El concurso se divide en dos categorías: una para estudiantes menores de 13 años y otra para estudiantes de 14 a 17 años. Los concursantes menores de 14 años necesitarán permiso de sus padres o tutores para participar. Las imágenes de los ganadores se incluirán en la próxima exposición « A few seconds of eternity of eternity », que mostrará la obra del fotógrafo Robert Muñoz. Las imágenes se expondrán en el parque del castillo de Eymet, en gran formato.

Der Verein ACFAA und das Rathaus von Eymet schlagen einen Wettbewerb zum Thema: « Quelques Secondes d?Eternité » vor

Wenn Sie ihn fotografiert und den Moment festgehalten haben, sollten Sie an unserem Wettbewerb teilnehmen! Es spielt keine Rolle, wie Sie das Bild aufgenommen haben – es kann Ihr Mobiltelefon oder eine teure DSLR-Kamera sein. Der Wettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt: eine für Schülerinnen und Schüler unter 13 Jahren und eine für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme die Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. Die Bilder der Gewinner werden in die nächste Ausstellung « Ein paar Sekunden Ewigkeit Ewigkeit » aufgenommen, in der die Arbeit des Fotografen Robert Munoz vorgestellt wird. Die Bilder werden im Park des Schlosses von Eymet im Großformat ausgestellt.

Mise à jour le 2023-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides