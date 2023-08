Le Labo Créatif 27 av. des Pics Saint-Laurent-de-Neste, 16 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

C’est la rentrée au Labo Créatif !

Les ateliers auront lieu tous les samedi matin de 12h30 à 12h.

-> au programme :

• peinture

• argile

• assemblage

Profitez et inscrivez-vous !.

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

27 av. des Pics SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



It’s back to school at Labo Créatif!

Workshops will take place every Saturday morning from 12:30 to 12:00.

-> on the program :

? painting

? clay

? assemblage

Enjoy and register!

Labo Créatif está de vuelta al cole

Los talleres tendrán lugar todos los sábados por la mañana de 12.30 a 12.00.

-> En el programa :

? pintura

? barro

? montaje

¡Aprovecha y apúntate!

Im Labo Créatif beginnt das neue Schuljahr!

Die Workshops finden jeden Samstagmorgen von 12:30 bis 12:00 Uhr statt.

-> auf dem Programm stehen:

? Malen

? Ton

? Zusammenbau

Genießen Sie und melden Sie sich an!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65