Le cause toujours : Jeux en famille au Parc Jouvet 27 Av. de la Comète Valence, 26 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez partager un moment de jeux en famille! Sous les magnolias au Parc Jouvet, près des jeux en dur..

2023-07-26 16:00:00 fin : 2023-07-26 17:30:00. .

27 Av. de la Comète Parc Jouvet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share a moment of family fun! Under the magnolias in Parc Jouvet, near the hard play area.

¡Ven a disfrutar de un juego en familia! Bajo las magnolias del Parc Jouvet, cerca de la zona de juegos duros.

Spielen Sie mit der ganzen Familie! Unter den Magnolienbäumen im Parc Jouvet, in der Nähe der Spielgeräte.

