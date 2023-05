Sévigné en 7 lettres 27, ancienne route de Valréas, 6 juin 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Entrez de plain-pied dans le Grand Siècle, celui des mousquetaires, du Roi-Soleil et de la passementerie, à travers sept lettres de Madame de Sévigné..

2023-06-06 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-06 18:30:00. EUR.

27, ancienne route de Valréas Place Sévigné

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enter the Grand Siècle, that of the musketeers, the Sun King and the passementerie, through seven letters of Madame de Sévigné.

Entre en el Grand Siècle, el de los mosqueteros, el Rey Sol y la passementerie, a través de siete cartas de Madame de Sévigné.

Betreten Sie mithilfe von sieben Briefen von Madame de Sévigné das Grand Siècle, das Zeitalter der Musketiere, des Sonnenkönigs und der Posamentenkunst.

