L’Eglise Saint-Eustache vous invite à ses auditions libres du dimanche ! Le 27 juin, audition d’orgue par François OLIVIER qui interprètera du Bach, Berlioz, Franck et du Widor. Programme de l’audition Johann Sebastian Bach (1685-1750), Prélude et fugue en la mineur BWV 543 Hector Berlioz (1803-1869), Marche hongroise, Transcription pour orgue – Henri Busser César Franck (1822-1890), Cantabile, & Pièce Héroïque Charles-Marie Widor (1844-1937), Allegro Concerts -> Classique Église Saint-Eustache 2 Impasse Saint-Eustache Paris 75001

Contact :Eglise Saint-Eustache (Diocèse de Paris) 0142363105 communication@saint-eustache.org Concerts -> Classique Étudiants;Ados;Musique;En famille;Enfants

