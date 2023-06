Fanfare courant d’air show jazz funk groupe de rock alternative 27/29 rue de Domrémy Paris 75013 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fanfare courant d’air show jazz funk groupe de rock alternative 27/29 rue de Domrémy Paris 75013 Paris, 21 juin 2023, Paris. Fanfare courant d’air show jazz funk groupe de rock alternative Mercredi 21 juin, 18h00 27/29 rue de Domrémy Paris 75013 venez vibré avec une fanfare hor du commun d’un autre temps afrobeat, jazz, funk et suivie d’y=un groupe de rock exceptionnel .

de 18h30 à 00h00

place du Mambo Domremy au Mambo cafe bnf 27/29 rue de Domrémy Paris 75013

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:30:00+02:00

