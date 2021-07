Pindères Pindères Lot-et-Garonne, Pindères 26ème Tour cycliste de Lot-et-Garonne et 7èmes Flèches Féminines Pindères Pindères Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

26ème Tour cycliste de Lot-et-Garonne et 7èmes Flèches Féminines Pindères, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pindères. 26ème Tour cycliste de Lot-et-Garonne et 7èmes Flèches Féminines 2021-07-10 – 2021-07-10 Salle Polyvalente Le Bourg

Pindères Lot-et-Garonne Pindères – Flèches Féminines :

11h : ouverture de la permanence (salle polyvalente), vérification des licences, retrait des dossards, des consignes de courses, des tickets repas et des heures de départ.

13h00 : clôture du retrait des dossards.

13h30 : premier départ du contre-la-montre individuel à Sauméjan / 15h00 : dernier départ du contre-la-montre Individuel à Sauméjan / 15h15 : fin des arrivées du contre-la-montre individuel à Pindères.

17h30 : cérémonie protocolaire

– Tour de Lot-et-Garonne :

11h00 : ouverture de la permanence, vérification des licences, retrait des dossards, des consignes de courses, des tickets repas et des heures de départ.

13h00 : clôture du retrait des dossards

16h30 : premier départ du contre-la-montre par équipes / 17h15 : dernier départ du contre-la-montre par équipes / 17h30 : fin des arrivées contre-la-montre par équipes.

