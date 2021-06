26ème Tour cycliste de Lot-et-Garonne et 7èmes Flèches Féminines Bouglon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bouglon.

26ème Tour cycliste de Lot-et-Garonne et 7èmes Flèches Féminines 2021-07-11 – 2021-07-11

Bouglon Lot-et-Garonne Bouglon

– Flèches Féminines :

9h00 : réunion des Directeurs Sportif.

9h30 : présentation des équipes et signatures.

9h45 : appel et contrôle des braquets.

10h00 : départ de l’épreuve / 11h30 : arrivée de l’épreuve 11h45 : Cérémonie Protocolaire

– Tour de Lot-et-Garonne :

13h00 : réunion des Directeurs Sportifs.

13h15 : signature et présentation des équipes.

13h45 : appel et contrôle des braquets.

14h15 : départ de l’épreuve / 16h15 : arrivée de l’épreuve.

16h30 : cérémonie protocolaire

+33 5 53 89 65 40

Cyclo sport