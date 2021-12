Saint-André-des-Eaux Saint-André-des-Eaux Loire-Atlantique, Saint-André-des-Eaux 26ÈME SEMI-MARATHON DE BRIÈRE Saint-André-des-Eaux Saint-André-des-Eaux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nous vous y attendons nombreux et plusieurs solutions s'offrent à vous : 5km, 21,1 km en relai (2 x 10,5 km) et le semi marathon soit 21,1 km. A l'occasion de cette journée sportive, nous organisons également une marche nordique, randonnée de 10 km ainsi que des galopades pour les enfants (de CP à 5 ème) ces épreuves ont quant à elles lieu le samedi 20 mars. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le village ou sur le parcours pour encourager les coureurs ! Inscription en ligne à partir du 09 Janvier 2022 (Limité à 2200 inscriptions) secretariat.esco.saintandre@gmail.com +33 6 72 40 62 71 https://www.escostandre.fr/

