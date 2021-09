Nargis Salle polyvalente de Nargis NARGIS 26ème Salon de l’atelier d’arts plastiques de Nargis Salle polyvalente de Nargis Nargis Catégorie d’évènement: NARGIS

26ème Salon de l’atelier d’arts plastiques de Nargis Salle polyvalente de Nargis, 11 septembre 2021, Nargis. 26ème Salon de l’atelier d’arts plastiques de Nargis

du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre à Salle polyvalente de Nargis

Le 26ème Salon d’Art de l’Atelier d’art de Nargis mettra en lumière comme chaque année de nombreux talents et recevra également 2 invités d’honneur : Christian Vassort et sa poésie troublante qui torture les formes de ses personnages et crée un univers tout à tour joyeux ou inquiétant. Et Jean Robert Lévy ce biologiste amoureux du métal prénommé le pharmaco-soudeur parce que sur des objets de récupération il projette des formes humaines et n’hésite pas à transformer un vilebrequin de voiture en une lampe de salon. Entrée libre. Entré libre 26ème Salon d’Arts plastiques de Nargis Salle polyvalente de Nargis 39 rue du 8 Mai 1945, Nargis Nargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: NARGIS Autres Lieu Salle polyvalente de Nargis Adresse 39 rue du 8 Mai 1945, Nargis Ville Nargis lieuville Salle polyvalente de Nargis Nargis