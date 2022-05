26EME RANDO DE LA PIÈGE Payra-sur-l’Hers Payra-sur-l'Hers Catégories d’évènement: Aude

Payra-sur-l'Hers

26EME RANDO DE LA PIÈGE Payra-sur-l'Hers, 15 mai 2022, Payra-sur-l'Hers.

2022-05-15 – 2022-05-15

Payra-sur-l’Hers Aude Payra-sur-l’Hers Chaque année au mois de juin, Énergies de la Piège organise une grande randonnée familiale dans les collines de la Piège. Cette année, elle aura lieu le 15 Mai.

Toutes les générations y participent à pied, à vélo, à cheval…

Plus de 750 randonneurs et 60 bénévoles se retrouvent après l’effort autour d’un bon repas de produits locaux. – Randonnée pédestre trajet court (9kms), trajet long (13kms)

– Randonnée VTT trajet court (22kms), trajet long (42kms)

– Randonnée équestre trajet ( 35kms) Départ de Payra sur l’Hers, étape à Peyrefitte sur l’Hers pour une dégustation et arrivée à Payra sur l’Hers. Repas et animations ( jeux en bois, animation musicale). accueil@energiespiege.org +33 4 68 60 38 98 https://energiespiege.org/ Payra-sur-l’Hers

