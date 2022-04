26ème prix des artisans et commerçants de Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire EUR 3.5 6 Le dimanche 1er mai, rendez-vous à Verdun-sur-le-Doubs pour participer au 26ème prix des artisans et commerçants. L’Amicale Cycliste Verdunois proposera un circuit de 3km sans difficultés. chometton.pat@orange.fr Le dimanche 1er mai, rendez-vous à Verdun-sur-le-Doubs pour participer au 26ème prix des artisans et commerçants. L’Amicale Cycliste Verdunois proposera un circuit de 3km sans difficultés. Verdun-sur-le-Doubs

