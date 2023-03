26ème Open International Junior Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Beaulieu-sur-Mer

26ème Open International Junior Tennis Club de Beaulieu, 15 avril 2023, Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer. 26ème Open International Junior 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie

2023-04-15 – 2023-04-22

Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie

Beaulieu-sur-Mer

Alpes-Maritimes Beaulieu-sur-Mer Ce tournoi permet aux jeunes espoirs d’aguerrir de l’expérience sur le circuit international et d’améliorer leur classement professionnel. contact@lestennisdebeaulieu.com +33 4 93 01 05 19 https://lestennisdebeaulieu.com/itf-junior-beaulieu-sur-mer-grade1/ Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Beaulieu-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Beaulieu-sur-Mer Autres Lieu Beaulieu-sur-Mer Adresse Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Ville Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Tennis Club de Beaulieu 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Beaulieu-sur-Mer

26ème Open International Junior Tennis Club de Beaulieu 2023-04-15 was last modified: by 26ème Open International Junior Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer 15 avril 2023 4 Rue Alexandre Ier de Yougoslavie Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Beaulieu-sur-Mer Tennis Club de Beaulieu Beaulieu-sur-Mer

Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes