26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL : GLADYS AMOROS Saucats Saucats Saucats Catégories d’Évènement: Gironde

Saucats

26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL : GLADYS AMOROS Saucats, 7 juin 2023, Saucats Saucats. 26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL : GLADYS AMOROS 2 Allée Montesquieu Centre Culturel La Ruche Saucats Gironde Centre Culturel La Ruche 2 Allée Montesquieu

2023-06-07 21:00:00 – 2023-06-07

Centre Culturel La Ruche 2 Allée Montesquieu

Saucats

Gironde Saucats GLADYS AMOROS présente « Mémoires d’esclave » au Centre Culturel La Ruche.

Gladys Amoros, est chanteuse de blues et de gospel, professionnelle depuis 22 ans.

Elle fonde son propre groupe avec le guitariste Michel Foizon.

Passionnée, elle faisait des recherches sur le Gospel, elle tombait systématiquement sur un nom : Frédérick Douglass.

Cet homme fut le premier noir dont on a édité son témoignage d’esclave. Une autobiographie d’un esclave noir : « La Vie de Frederick Douglass. »

En 1872, Douglass devient à son insu le premier noir à être candidat à la vice-présidence lors de l’élection présidentielle.

Gladys écrit donc un spectacle sur Frédérick Douglass qui s’intitule « Mémoire d’esclave ».

Un spectacle ponctué de musique qui chronologiquement ont accompagné sa vie d’esclave, sa fuite et son instruction.

Gladys Amoros/vocal – Michel Foizon/guitare – Nico Wayne Toussaint /harmonica GLADYS AMOROS présente « Mémoires d’esclave » au Centre Culturel La Ruche.

Gladys Amoros, est chanteuse de blues et de gospel, professionnelle depuis 22 ans.

Elle fonde son propre groupe avec le guitariste Michel Foizon.

Passionnée, elle faisait des recherches sur le Gospel, elle tombait systématiquement sur un nom : Frédérick Douglass.

Cet homme fut le premier noir dont on a édité son témoignage d’esclave. Une autobiographie d’un esclave noir : « La Vie de Frederick Douglass. »

En 1872, Douglass devient à son insu le premier noir à être candidat à la vice-présidence lors de l’élection présidentielle.

Gladys écrit donc un spectacle sur Frédérick Douglass qui s’intitule « Mémoire d’esclave ».

Un spectacle ponctué de musique qui chronologiquement ont accompagné sa vie d’esclave, sa fuite et son instruction.

Gladys Amoros/vocal – Michel Foizon/guitare – Nico Wayne Toussaint /harmonica Jazz And Blues

Centre Culturel La Ruche 2 Allée Montesquieu Saucats

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Saucats Gironde Centre Culturel La Ruche 2 Allée Montesquieu Ville Saucats Saucats lieuville Centre Culturel La Ruche 2 Allée Montesquieu Saucats Departement Gironde

Saucats Saucats Saucats Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saucats-saucats/

26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL : GLADYS AMOROS Saucats 2023-06-07 was last modified: by 26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL : GLADYS AMOROS Saucats Saucats 7 juin 2023 2 Allée Montesquieu Centre Culturel La Ruche Saucats Gironde Gironde Saucats Saucats, Gironde

Saucats Saucats Gironde