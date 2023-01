26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL (2ème partie) : KAZ HAWKINS Léognan, 10 juin 2023, Léognan .

26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL (2ème partie) : KAZ HAWKINS

Espace Culturel G. Brassens Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel G. Brassens

2023-06-10 23:00:00 – 2023-06-10

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel G. Brassens

Léognan

Gironde

2ème partie : KAZ HAWKINS

Incontournable de la scène blues internationale, elle a connu pendant son enfance à Belfast la pire des descentes en enfer….

Ecouter Kaz Hawkins c’est découvrir, aimer, partager le Blues dans toute sa splendeur et ses déchirements. La voix de Kaz Hawkins emporte tout sur son passage, l’énergie du désespoir qui est l’essence même du Blues. Tout se retrouve dans sa voix prenante, envoûtante, qui nous ramène à la grande Etta James « Hawkins » dont elle s’est inspirée !

Avec Kaz Hawkins, on se retrouve immédiatement embarqué sur les rives du Mississippi, dans les rues de Clarksdale ou de Memphis.

D’origine nord-irlandaise mais chantant et jouant une musique foncièrement américaine ancrée dans la soul, le gospel et le rhythm and blues.

+33 6 84 05 61 26 JAZZ AND BLUES

Jazz And Blues

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel G. Brassens Léognan

