26ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL (1re partie) : MAMA SHAKERS
Espace Culturel G. Brassens
Rue du 19 Mars 1962
Léognan
Gironde

2023-06-09

Gironde Léognan 1re partie : «MAMA SHAKERS»

Emmené par la charismatique Angela Strandberg aussi talentueuse à la trompette qu’au chant, ce quintet de jeunes talents enflamme les salles. Inspirés par les « traditionnels » du sud des USA de la Nouvelle Orléans à Nashville, ils nous servent un jazz teinté de folk d’une énergie pour le moins communicative et forte présence sur scène, une fougue talentueuse que des bons ingrédients pour chauffer le public (vu Jazz Marciac 2019-2022).

Soutenue par l’impétueux Hugo Proy (clarinette) et la rythmique sauvage de William Öhlund (banjo), Baptiste Hec (guitare) et Tristan Loriaut (contrebasse), Mama Shakers s’approprie les standards désormais centenaires de la grande époque du jazz populaire,explorant tour à tour le swing fou de la New Orleans, la country profonde du Tennessee ou le vieux blues de Memphis. 1re partie : «MAMA SHAKERS»

