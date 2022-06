26ème Fête du Couteau à Nontron Nontron, 6 août 2022, Nontron.

Centre-ville Nontron Dordogne

2022-08-06 10:00:00 – 2022-08-07 18:00:00

Nontron

Dordogne

La 26ème édition de la Fête du Couteau à Nontron aura lieu les 6 et 7 août 2022. À Nontron, au cœur du Périgord Vert, une centaine de couteliers, artisans, créateurs et revendeurs venus du monde entier se retrouvent ainsi pour partager leur passion avec le public. Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations tout le long du week-end.

+33 5 53 60 74 17

