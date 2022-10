26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Randonnée Gourmande secrète

2022-10-30 – 2022-10-30 Au départ du Villaré, trois randonnées gourmandes secrètes vous seront proposées durant le weekend. Partez pour une marche surprise de 7km. A la clé, une pause gourmande dans un lieu inédit ! Laissez vous séduire par cette expérience sensorielle et gustative Informations pratiques

• Samedi, à 10h30 et 15h30 et dimanche à 15h30

• Se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements adaptés.

• Réservation et inscription obligatoire

