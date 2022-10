26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Les démonstrations culinaires

26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Les démonstrations culinaires



2022-10-29 – 2022-10-29 En compagnie d’une sélection de chefs renommés invités par Flyin’ chef, dégustez des coquilles Saint-Jacques toute la journée et assistez aux démonstrations culinaires réalisées par des orfèvres de la gastronomie. Sept démonstrations culinaires vous sont proposées par jour, sur des variations de saveurs mêlant terroir, exotisme et associations inédites. Informations pratiques

• Samedi à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

• Dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

