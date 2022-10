26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Déambulation – Fanfare Gloups Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Déambulation – Fanfare Gloups Villers-sur-Mer, 29 octobre 2022, Villers-sur-Mer. 26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Déambulation – Fanfare Gloups

Dans la ville Villers-sur-Mer Calvados

2022-10-29 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-29 14:00:00 14:00:00 Villers-sur-Mer

Calvados Villers-sur-Mer Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens surexcités : voici une fanfare délirante de poche ! Dotés d’une forte expérience des musiques de rue, les Gloups passent partout, utilisant leur proximité avec le public pour partager leur joie et leur énergie dans une ambiance chaleureuse et dansante.

Samedi à 10h15, 13h30 et 15h30 Une musique world/jazz énergique et 4 musiciens surexcités : voici une fanfare délirante de poche ! Dotés d’une forte expérience des musiques de rue, les Gloups passent partout, utilisant leur proximité avec le public pour partager leur joie et leur… contact@space-villers.fr +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/ Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Dans la ville Villers-sur-Mer Calvados Ville Villers-sur-Mer lieuville Villers-sur-Mer Departement Calvados

Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-sur-mer/

26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Déambulation – Fanfare Gloups Villers-sur-Mer 2022-10-29 was last modified: by 26ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Déambulation – Fanfare Gloups Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 29 octobre 2022 Calvados Dans la ville Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer Calvados