26ème édition Les musicales du brivadois Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

26ème édition Les musicales du brivadois Brioude, 27 mars 2022, Brioude. 26ème édition Les musicales du brivadois Les Musicales du Brivadois Halle aux grains Brioude

2022-03-27 – 2022-04-02 Les Musicales du Brivadois Halle aux grains

Brioude Haute-Loire Les Musicales du brivadois se produisent à la Halle aux grains, à la mediathèque et à la l’espace socio-culturel embrioude@orange.fr +33 4 71 74 98 05 http://ecole-musique-brivadois.fr/ Les Musicales du Brivadois Halle aux grains Brioude

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Les Musicales du Brivadois Halle aux grains Ville Brioude lieuville Les Musicales du Brivadois Halle aux grains Brioude Departement Haute-Loire

Brioude Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

26ème édition Les musicales du brivadois Brioude 2022-03-27 was last modified: by 26ème édition Les musicales du brivadois Brioude Brioude 27 mars 2022 Brioude Haute-Loire

Brioude Haute-Loire