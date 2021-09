Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar 26ème édition des Cafés Littéraires Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

26ème édition des Cafés Littéraires Montélimar, 6 octobre 2021, Montélimar. 26ème édition des Cafés Littéraires 2021-10-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 22:00:00 22:00:00 Théâtre de Montélimar Place du Théâtre

Montélimar Drôme Des rencontres d’auteurs dans les cafés et restaurants, des lieux de lecture inhabituels et conviviaux, pour de vrais échanges avec les écrivains. com.cafeslitteraires@orange.fr +33 4 75 51 16 20 http://lescafeslitteraires.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Théâtre de Montélimar Place du Théâtre
Montélimar